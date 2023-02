Controlli di polizia, scuole di Vicenza sorvegliate speciali

Nel corso dei servizi di polizia dei giorni scorsi è stato effettuato un mirato monitoraggio delle aree a ridosso di alcune scuole del comune di Vicenza. Il controllo non ha evidenziato particolari anomalie ed ha riscontrato un’attestazione di apprezzamento da parte di genitori che avevano in precedenza segnalato la necessità d'implementare i controlli in prossimità degli istituti scolastici in occasione dell’afflusso e del deflusso degli studenti.

Le attività operative – effettuate con l’impiego di circa 30 donne e uomini appartenenti alle forze dell'ordine si sono concentrate per lo più nelle aree del capoluogo segnalate dai cittadini come maggiormente “a rischio”, con pattugliamenti mirati in nella zona di Campo Marzo e nei dintorni della stazione ferroviaria, nel quadrilatero, in via Rattazzi, nell’area del Park Verdi, in piazzale Bologna e via Battaglione Monte Berico, in via Gorizia e in via San Lazzaro. Nelle ore serali e notturne, inoltre, è stato attentamente monitorato il centro storico cittadino, luogo di aggregazione particolarmente frequentato soprattutto nelle giornate di sabato e domenica.

Nel corso degli specifici servizi di polizia - anche durante l’effettuazione dei 4 posti di controllo predisposti lungo le arterie che conducono in città - sono stati controllati 6 Esercizi Pubblici, 58 autoveicoli e 138 persone, di cui 51 stranieri e 36 con precedenti. Al termine delle attività operative il questore ha emesso 2 ordini di allontanamento dal territorio nazionale, 3 avvisi orali e 4 fogli di via nei confronti di altrettanti soggetti socialmente pericolosi.

“Gli ormai sistematici Controlli straordinari del Territorio predisposti nel fine settimana, così come concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno lo scopo di evitare la recrudescenza di fenomeni d'illegalità che comportano inevitabili ricadute negative sulla civile convivenza – ha evidenziato il Questore Paolo Sartori al termine dell’operazione –. Allo stesso modo, le attività di prevenzione avanti agli Istituti scolastici servono a evitare che questi luoghi vengano utilizzati da criminali per compiere reati di vario genere ai danni dei giovani studenti. Questi obiettivi si possono raggiungere anche grazie alla costante visibilità della presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio, rendendo nel contempo più concreta la percezione di sicurezza”.