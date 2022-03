Controlli straordinari in città: identificate 490 persone

Da inizio settimana ad oggi gli operatori delle Volanti della Questura di Vicenza hanno pattugliato giorno e notte l’intero territorio comunale; complessivamente sono state identificate: 491 persone, di cui 103 stranieri e 74 con precedenti Penali e/o di Polizia; sono inoltre stati controllati 155 veicoli e 19 Esercizi pubblici.

Al termine dei servizi ordinari di controllo del territorio effettuati da lunedì ad oggi, ed a seguito delle verifiche e degli accertamenti informativi ed investigativi effettuati dalla Divisione Anticrimine e dall’Ufficio Immigrazione della Questura nei confronti delle persone risultate avere a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia di vario genere e gravità, il questore Sartori ha disposto 15 Fogli di Via Obbligatori, 18 Avvisi orali, 6 revoche di Permesso di soggiorno, nei confronti di 4 cittadini brasiliani, 1 cittadino albanese ed 1 cittadino pakistano, tutti non più in possesso dei requisiti per soggiornare sul territorio nazionale e 15 Ordini di Allontanamento dal territorio nazionale.

“L’attività della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato è fondamentale per garantire il controllo del territorio ed il soccorso pubblico a favore delle persone che ne hanno bisogno. Le pattuglie, infatti, controllano e monitorano in maniera sistematica l’intera area urbana ed intervengono prontamente ad ogni richiesta di aiuto da parte dei cittadini – ha evidenziato il questore Paolo Sartori – Le “Volanti” che ogni giorno vediamo per le strade sono la concreta espressione del concetto di “Polizia di prossimità”, al servizio della gente ed a tutela della civile convivenza.”