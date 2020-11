Ubriaco alla guida, fermato dai vigili non riesce a soffiare per la tosse: positivo al Covid

Una pattuglia della Polizia Locale del Bassanese, impegnata in servizio di controllo alla circolazione stradale, poco prima delle 21 di sabato ha notato che il conducente di una BMW, parcheggiata in piazzale Trento, era partito con i fari spenti.

Dopo averlo seguito, la pattuglia gli ha intimato l’alt in viale Delle Fosse all’intersezione con viale Venezia. L'uomo, un 30enne residente nel Trevigiano, manifestava i sintomi dello stato di ebbrezza alcolica ed è stato invitato a eseguire l'esame dell'etilometro, ma non è riuscito ad eseguirlo a causa dei continui colpi di tosse.

Accompagnato al Pronto Soccorso, dove gli è stato eseguito il tampone rapido, l’uomo è risultato positivo sia al COVID 19 che all'alcoltest. In attesa del tampone molecolare di conferma, il giovane è stato accompagnato a casa dalla fidanzata, dove è rimasto in isolamento fiduciario ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, avendo riscontrato un livello di g/l 1,93.