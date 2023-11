Controlli di Halloween, ladro recidivo bloccato da un passante: arrestato

In occasione della serata di “Halloween” è stata effettuatauna serie di attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità diffusa disposte con Ordinanza dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori. Nel corso delle attività di polizia, gli agenti della Squadra “Volanti” hanno arrestato un 34enne cittadino italiano G.A., pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio.

In particolare, alle 19 circa, gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via Quintino Sella dove una persona aveva inseguito e bloccato l’autore di un furto di portafogli perpetrato poco prima in via Mercato Nuovo ai danni di una donna. G.A., cittadino italiano, esattamente con le stesse modalità con le quali aveva rubato un portafoglio il giorno prima, è stato sopraggiunto alle spalle della vittima che aveva riposto il suo borsello nel cestino della biciletta e, con mossa fulminea, era riuscito ad impossessarsene dandosi alla fuga a bordo di una bicicletta.

Un cittadino nigeriano allarmato dalle grida della vittima ha inseguito il malfattore, riuscendo a bloccarlo in via Mercato Nuovo. G.A., già destinatario di un Avviso Orale ed un Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Montecchio Maggiore disposti dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori, veniva dichiarato in arresto ed accompagnato negli Uffici della Questura per essere fotosegnalato dalla Polizia Scientifica.

A conclusione dell’operazione sono stati controllati 4 esercizi pubblici, 37 veicoli e 102 persone di cui 26 straniere e 19 con precedenti penali e/o di polizia. Controlli che hanno portato il questore ad emettere 2 Fogli di Via Obbligatori a carico di altrettanti soggetti gravati da precedenti di vario genere, che si trovavano senza motivo ed in circostanze non giustificate nel territorio comunale del capoluogo. A costoro è stato fatto divieto di tornare nel Comune di Vicenza per un periodo di 3 anni; 2 Avvisi Orali e 1 Decreto di Allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di un cittadino extracomunitario presente illegalmente in Italia, con ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

“Tradizionalmente, nei periodi festivi assistiamo a notevoli afflussi di turisti che raggiungono la nostra Città e la nostra Provincia per visitare mostre, Palazzi storici ed iniziative culturali di vario genere. Con il moltiplicarsi delle iniziative commerciali e turistiche, i fenomeni di microcriminalità tendono anch’essi a diffondersi in maniera fisiologica – ha precisato il questore Sartori. Ed è proprio in questo contesto che le attività di prevenzione poste in atto dalle Forze di Polizia, oltre a rendere concreta la percezione di sicurezza da parte di cittadini e visitatori, ci consente di far fronte e di tenere sotto controllo le diverse espressioni di illegalità. La presenza intensificata sul territorio da parte delle Forze dell’ordine, finalizzataad una attenta attività di prevenzione nei confronti di questi aspetti delinquenziali, è di fondamentale importanza per evitare che i cittadini ne diventino vittime”.