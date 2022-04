Fermato alla guida senza patente, foglio di via per un automobilista

Nella serata di mercoledì, attorno alle 22.40, in viale della Pace a Vicenza, la poliza ha effettuato un posto di controllo. Tra le auto fermate, un'Opel Corsa con al volante un cittadino argentino, il quale non era in grado di esibire la patente di guida. L’uomo, con precedenti per furto aggravato, ricettazione, riciclaggio, porto abusivo di armi, trasportava un albanese e un cittadino italiano con precedenti per lesioni personali, minaccia, maltrattamenti in famiglia e stupefacenti.

Tutti i soggetti sono stati sottoposti alle qisure di prevenzione personali dell’avviso orale e hanno al foglio di via obbligatorio dal Comune di Vicenza.