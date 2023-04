Controlli in città, monitorate le aree "calde", autobus e treni

A partire da venerdì scorso e sino a questa mattina gli agenti della questura berica hanno effettuato una serie di attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità diffusa disposti dal questore Paolo Sartori. In città, i controlli si sono concentrati nelle zone di Campo Marzo, del Quadrilatero, San Pio X°, Giardini Salvi ed altre aree della periferia urbana.

Controlli specifici sono stati inoltre effettuati in esercizi pubblici oggetto di segnalazioni e lamentele da parte di cittadini per problematiche di ordine e sicurezza pubblica, con identificazione delle persone presenti, al fine di prevenire e reprimere fenomeni delinquenziali e di garantire la tranquillità e la sicurezza delle persone. Compessivamente sono stati controllati 2 autobus di linea, 9 esercizi pubblici, ispezionati tutti i principali treni in partenza ed in stazione a Vicenza; effettuati 6 posti di controllo stradali, 55 veicoli e 168 persone di cuii 62 con precedenti penali e/o di polizia.

L'esito dei controlli ha portato il questore ad adottare alcuni provvedimenti come 9 Fogli di Via obbligatori, 7 Avvisi Orali ,4 Decreti di Allontanamento e 11 Revoche del Permesso di Soggiorno.

“Tradizionalmente, nei periodi festivi assistiamo a notevoli afflussi di turisti che raggiungono la nostra Città e la nostra Provincia per visitare mostre, Palazzi storici ed iniziative culturali di vario genere. Con il moltiplicarsi delle iniziative commerciali e turistiche, i fenomeni di microcriminalità tendono anch’essi a diffondersi in maniera fisiologica – ha precisato il questore Sartori. Ed è proprio in questo contesto che le attività di prevenzione poste in atto dalle Forze di Polizia, oltre a rendere concreta la percezione di sicurezza da parte di cittadini e visitatori, ci consente di far fronte e di tenere sotto controllo le diverse espressioni di illegalità. La presenza intensificata sul territorio da parte delle forze dell’Ordine, finalizzata ad una attenta attività di prevenzione nei confronti di questi aspetti delinquenziali, è di fondamentale importanza per evitare che i cittadini ne diventino vittime”