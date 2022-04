Blitz delle forze dell'ordine agli ex Magazzini Generali, fogli di via per 4 senzatetto 

Nella giornata di sabato, nell'ambito delle operazioni di polizia interforze disposte dal questore di VIcenza, sono state ispezionati alcuni immobili abbandonati utilizzati in maniera illegale. In particolare tutto il dispositivo di sicurezza (polizia, carabinieri, guardia di finanza, con l’ausilio della polizia local) si sono concentrate presso l’area cittadina “Mercato Nuovo” all’interno degli edifici dismessi dei Magazzini generali, già oggetto di numerose segnalazioni da parte di residenti che lamentano la presenza di cittadini irregolari che vi dimorano abusivamente.

All’interno dei capannoni, in uno stato di assoluta precarietà igienico-sanitaria, erano presenti numerosi giacigli di fortuna, suppellettili ed effetti personali di soggetti senza fissa dimora. Al termine dei sopralluoghi sono stati intercettati 2 uomini: un albanese e un cittadino slovacco e 2 donne, entrambe italiane, con numerosi precedenti per furto e spaccio di sostanze stupefacenti i quali dimoravano, di fatto, all’interno di alcuni capannoni dell’area sottoposta a controllo. Nei loro confronti, il questore ha disposto fogli di via e provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale.