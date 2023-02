Calci e pugni agli agenti di polizia: Foglio di Via ad un polacco

Il questore di Vicenza Paolo Sartori ha emesso un Foglio di Via dal Comune di Bassano, della durata di 3 anni, nei confronti di un cittadino polacco che, al momento del controllo da parte degli agenti davanti all’ingresso di una Sala Slot Vlt del Centro cittadino, ha reagito colpendoli con pugni e calci. L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale ei scarcerato dopo l’udienza di convalida, in attesa di essere processato.

Non è il solo provvedimento emesso dal questore. A seguito di controlli effettuati nel Bassanese, un cittadino marocchino con precedenti penali è stato raggiunto da un Avviso orale dopo che ubriaco ha colpito con un pugno il gestore di un noto bar del Centro di Bassano del Grappa.

“Così come si sta facendo nel capoluogo, allo stesso modo sono state intensificate le operazioni straordinarie di Polizia interforze anche su tutto il territorio provinciale – ha precisato il questore Paolo Sartori –. E’ assai importante, infatti, la continua interazione con i Sindaci del territorio e con le realtà urbane da essi rappresentate, allo scopo di far percepire alla cittadinanza la nostra vicinanza ai problemi ed alle esigenze da essa ritenuti imprescindibili”.