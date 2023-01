Controlli negli alberghi, la polizia scova un ricercato: arrestato

A partire dal pomeriggio di domenica e sino alla fino a tarda serata di ieri sono state effettuate operazioni di controllo straordinario del territorio a Bassano del Grappa, disposte con ordinanza del questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori. La totalità dei servizi di interforze ha visto l’impiego di oltre 25 donne ed uomini del commissariato e della polizia locale della città del Grappa. Nello specifico, sono state controllate sistematicamente tutte le persone che hanno soggiornato nelle strutture alberghiere cittadine, anche in occasione della Fiera “Vicenzaoro”, per verificare se tra di esse vi fossero soggetti ricercati a vario titolo.

In questo contesto un cittadino italiano di 47 anni, residente in Germania, ricercato per truffa e maltrattamenti in famiglia e con a proprio carico precedenti penali per reati di varia natura e gravità, è stato arrestato e condotto presso il carcere di Vicenza, ove dovrà scontare una pena definitiva a 2 mesi di reclusione. In un altro caso, invece, il questore ha disposto la revoca del porto d'armi nei confronti di un cittadino di Rosà di 52 anni, in considerazione del verificarsi di episodi di natura conflittuale intra-familiare.