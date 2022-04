Controlli nei locali con il cane antidroga, espulsioni e fogli di via 

Nella serata di giovedì le forze di polizia hanno controllato 4 bar di Vicenza: in particolare, all’interno di un locale di corso SS. Felice e Fortunato, dove è stata effettuato un approfondito controllo anche mediante l’impiego dell’unità cinofila antidroga della polizia locale, sono stati identificati 4 cittadini gambiani, in Italia senza fissa dimora, tutti con numerosi precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio. Uno di essi, S.O., nato nel 1997, risultava condannato per spaccio di sostanze stupefacenti.

All’interno del locale era poi presente una nigeriana di ventisette anni, con precedenti per maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e numerose contravvenzioni alla normativa covid 19, in compagnia di un italiano residente a Grisignano di Zocco, privo di patente in quanto più volte sanzionato per uso personale di stupefacenti. A loro carico il questore ha disposto le misure dell’allontanamento dal territorio nazionale, l’avviso orale e il foglio di via obbligatorio.