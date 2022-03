La polizia passa al setaccio i bar del Bassanese: espulsioni e fogli di via 

Nella serata di martedì e fino a tarda notte, sono stati effettuati controlli straordinari interforze a Bassano del Grappa, che hanno interessato i luoghi di aggregazione e gli esercizi commerciali abitualmente frequentati da soggetti pericolosi o dediti a traffici illeciti. Le zone attenzionate dagli Agenti sono state soprattutto quelle del centro storico, della stazione ferroviaria, dei parchi pubblici, dei Comuni di Pove del Grappa, Romano d’Ezzelino, Mussolente e Cassola dove sono stati controllati anche alcuni esercizi pubblici ed effettuati posti di controllo .

Le verifiche da parte degli Agenti del Commissariato hanno preso avvio all’interno di alcuni esercizi commerciali e bar: in particolare è stato controllato l’Ideal bar di via Pecori Giraldi, all’interno del quale erano presenti alcuni pregiudicati tra cui un marocchino privo di permesso di soggiorno ed inottemperante a numerosi provvedimenti di espulsione, con precedenti per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente. A carico dello stesso il questore ha disposto un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

All’interno del Fork Pub di Bassano era presente un quarantottenne di Cassola gravato da numerosi precedenti per reati contro la persona, infrazioni al codice della strada e violazioni amministrative per utilizzo di sostanze stupefacenti, il quale, nell’occasione, si accompagnava ad altri pregiudicati. Nei pressi della stazione ferroviaria è stato poi fermato un giovane moldavo con precedenti per rissa, lesioni personali e porto d’arma. Nei loro confronti è stata emessa la misura di prevenzione dell’avviso orale.

A Mussolente è stato fermato un trentacinquenne residente nel trevigiano, condannato per il reato di falsificazione di monete e vilipendio della Repubblica e delle Istituzioni. Per lui e per un palermitano residente a Ravenna, con precedenti per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza sono stati emessi due fogli di via.

Infine, nei giorni scorsi, su proposta dei Carabinieri di Romano d’Ezzelino, il Questore di Vicenza ha emesso un avviso orale a carico di un sessantenne con precedenti per reati contro il patrimonio, reo di aver commesso furti in serie sulle auto in sosta.

Al termine delle operazioni condotte sul territorio e delle attività di verifica nei confronti di tutte le persone identificate nel corso di questi servizi, l’Ufficio Immigrazione e la Divisione Anticrimine della Questura – per quanto riguarda, rispettivamente, l’attualità dei Titoli di Soggiorno posseduti da cittadini extracomunitari residenti nella nostra Provincia, e la presenza di pregiudicati implicati in attività delinquenziali – hanno predisposto le procedure amministrative ai fini dell’adozione, dal parte Questore Sartori, dei seguenti Provvedimenti: