Sale giochi ed esercizi pubblici sotto la lente della polizia: controlli estesi in provincia

Nel pomeriggio di venerdi, e sino in serata, sono state effettuate specifiche operazioni straordinarie interforze di controllo del territorio, disposte dal questore Paolo Sartori, le quali, in questa occasione, hanno interessato il territorio urbano dei Comuni di Arzignano e Chiampo.

Nel corso delle attività di Polizia sono stati effettuati controlli a 5 esercizi pubblici - tra i quali 2 sale scommesse Vlt - ed a 115 persone, di cui 32 stranieri e 16 con precedenti penali e/o di Polizia, e sono stati effettuati, inoltre, 4 Posti di controllo lungo le principali arterie stradali di accesso ai Comuni di Arzignano e Chiampo.

Al termine delle operazioni, il questore ha disposto 2 Fogli di Via obbligatori nei confronti di altrettanti soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, residenti in altri Comuni e senza alcun motivo legittimo per permanere sui territori comunali di Arzignano e Chiampo e 3 Avvisi orali.

“Nel pomeriggio di venerdì le operazioni straordinarie di controllo del territorio, effettuate sinergicamente con la Polizia Locale, hanno interessato il Comune di Arzignano e Chiampo, ove l’Amministrazione comunale e singoli cittadini avevano segnalato la sussistenza di specifiche problematiche di ordine e sicurezza pubblica – ha evidenziato il questore Paolo Sartori – Così come nel capoluogo anche nei restanti Comuni della Provincia, pertanto, si seguiterà ad effettuare questo tipo di attività finalizzate alla prevenzione, al monitoraggio ed al contrasto di fenomeni delinquenziali, di degrado urbano e di manifestazioni devianti che creano non poco disagio all’intera comunità.”