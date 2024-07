Si finge sordomuta per raccogliere soldi per una fantomatica associazione

Nel corso del pomeriggio di martedì gli agenti della questura berica hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Vicenza. Monitorate, in particolare, l’area di Campo Marzo, piazzale Bologna, stazione SVT, corso Santi Felice e Fortunato, viale Verona.

In particolare, le Volanti della Questura sono intervenute in contrà Cavour, dove era stata segnalata la presenza di una donna che fingendosi sordomuta cercava di raccogliere fondi per un’associazione benefica (risultata poi inesistente). La stessa, controllata dai poliziotti, è risultata avere numerosi precedenti per truffe attuate in varie regioni d’Italia con i medesimi raggiri. È stata quindi accompagnata in Questura per la notifica di atti giudiziari della Procura di Roma. La donna, di origine romena, è stata denunciata per accattonaggio abusivo e tentata truffa.

Nei suoi confronti, il questore della provincia di Vicenza ha emesso la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Vicenza per 4 anni.

Nel corso del servizio straordinario è stato inoltre controllato un centro massaggi di Strada Statale Verso Verona, dove sono state rilevate varie irregolarità, attualmente al vaglio dei competenti uffici della Questura per le valutazioni sulle possibili sanzioni.

Controllate complessivamente 135 persone, di cui 52 stranieri e 30 con precedenti penali e/o di Polizia e 12 veicoli.