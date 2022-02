Altra operazione di polizia a Vicenza e provincia, continua la linea dura del questore

Continuano su base pressoché quotidiana i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore della provincia di Vicenza Paolo Sartori. Nelle giornate di mercoledì 9 e giovedì 10 febbraio le operazioni di polizia hanno riguardato la città di Vicenza ed il comune di Arzignano e sono stati impiegati oltre 60 uomini appartenenti alle forze dell’ordine. Nella città di Vicenza i controlli si sono concentrati nella zona di Campo Marzio, parco Fornaci, viale Milano e, più in generale, le vie ricomprese nel quadrilatero, dove sono stati controllati gli esercizi pubblici.

Nel Comune di Arzignano, invece, sotto la lente delle forze dell’ordine sono finiti i parchi pubblici, la stazione ferroviaria con le vie limitrofe, e varie zone del centro. Complessivamente sono stati controllati a Vicenza 10 Esercizi Commerciali, 81 autoveicoli e 310 persone, di cui 93 stranieri e 46 con precedenti penali e/o di Polizia. Ad Arzignano, invece, sono state controllate 89 persone, di cui 24 stranieri e 13 con precedenti penali e/o di Polizia, 27 veicoli e 5 Esercizi Commerciali.

Al termine delle attività operative, il questore ha quindi disposto 4 ordini di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di un cittadino gambiano, un cittadino albanese, un cittadino indiano ed un cittadino bosniaco, con a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia di varia natura, non più in possesso dei requisiti richiesti per risiedere in Italia. Gli stranieri devono lasciare il territorio entro 7 giorni.

Inoltre sono stati emessi 7 fogli di via obbligatori a carico di persone gravate da precedenti penali e di Polizia, che si trovavano senza apprezzabile motivo ed in circostanze non giustificate nel comune di Vicenza o di Arzignano. Infine, sono partiti anche 8 avvisi orali nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura contro la persona, per spaccio di sostanze stupefacenti, ovvero contro il patrimonio.