Stazioni sicure, controlli a tappetto: multati viaggiatori indisciplinati

Centosettantotto persone controllate, di cui circa un quinto pregiudicate, qualche grammo di sostanza stupefacente sequestrata ed alcune sanzioni amministrative elevate: questi i risultati conseguiti dal personale della sezione Polizia Ferroviaria di Vicenza durante i controlli straordinari disposti dalla Questura di Vicenza, svolti giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre della scorsa settimana anche nelle stazioni ferroviarie del capoluogo vicentino e di Lonigo.

Gli agenti hanno monitorato il flusso dei viaggiatori in arrivo e partenza da entrambi gli scali ferroviari con controlli a campione nei confronti delle persone e dei bagagli al seguito avvalendosi anche della preziosa collaborazione di una unità cinofila della Polizia di Stato di Padova.

In particolare nella stazione di Vicenza sono state elevate alcune sanzioni amministrative per indebito attraversamento dei binari da parte di alcuni viaggiatori, i quali non si sono serviti degli appositi sottopassi, con grave pregiudizio per la loro incolumità oltre che ad arrecare possibili criticità all’esercizio della circolazione ferroviaria a scapito della collettività che si serve quotidianamente del pubblico trasporto su rotaia.

Proficua si è rivelata anche l’attività svolta dai poliziotti della Polfer estesa al terminal urbano della “Società Vicentina Trasporti” dove il cane antidroga ha segnalato uno studente in possesso di qualche grammo di hashish per uso personale, sottoposto a sequestro, acquistato poco prima nei giardini di Campo Marzio.

Il consumatore scoperto è stato segnalato alla Prefettura di Vicenza per l’avvio della prevista procedura sanzionatoria.