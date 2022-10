Controlli nei cantieri vicentini, 200 mila euro di ammende

200 mila euro di sanzioni. Il nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vicenza, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo finalizzata alla verifica del rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ha continuato a svolgere all’interno della provincia di Vicenza mirati controlli nei cantieri edili, portando alla luce situazioni di illegalità.

Questa volta sono stati sottoposti a controlli due cantieri, il primo nel comune di Schio e il secondo nel comune di Piovene Rocchette. L’esito del controllo ispettivo ha permesso di appurare numerose violazioni in materia prevenzionistiche, ovvero:

la mancanza del piano operativo di sicurezza;

la mancanza di adeguati parapetti sulle opere provvisionali;

la mancata manutenzione ai macchinari usati in cantiere;

la mancata protezione delle linee elettriche attive;

la mancata formazione dei dipendenti;

gli oneri per la sicurezza insufficienti;

la documentazione carente dei requisiti minimi previsti dalla normativa;

il rischio chimico.

Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno deferito alla procura della Repubblica di Vicenza 17 imprenditori vicentini e bresciani. Hanno sospeso l’attività imprenditoriale per due aziende a seguito della contestazione di gravi violazioni in merito alla sicurezza e sono state comminate 30 tra sanzioni e ammende, mediante la formula della prescrizione, per un totale di oltre 200.000 euro. I controlli stanno andando avanti in tutta la provincia di Vicenza.