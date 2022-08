Controlli nei cantieri: 11 persone deferite e 750 mila euro di multa

Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vicenza, supportati dai colleghi della Stazione Carabinieri di Longare, nell’ambito della campagna congiunta di controlli dei cantieri edili promossa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha eseguito numerose verifiche nel settore edile resisi necessari dal crescente numero dovuto all’erogazione del 110% per le ristrutturazioni.

La campagna è finalizzata alla verifica del rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché alla prevenzione e repressione del fenomeno dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso.

Gli accessi ispettivi hanno lo scopo di individuare eventuali irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro così come disciplinato dal D.Lgs nr. 81/2008 e succ. modifiche nonché verificare che le maestranze siano tutte regolarmente assunte.

In particolare, sono stati controllati, nei comuni di Montegaldella e Longare, due cantieri edili ove svolgevano attività lavorativa in totale 11 società/studi tecnici. A seguito dei controlli è stata disposta la sospensione dall’attività imprenditoriale per due aziende edili per gravi inadempienze alle norme sulla sicurezza, fra le quali mancanza di parapetti con grave pericolo di caduta nel vuoto da una altezza superiore ai 2 metri e mancata redazione del piano operativo di sicurezza. Sono state deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria 11 persone, ed irrogate sanzioni penali per oltre 75.000 euro. Le sospensioni dall’attività imprenditoriale sono già state revocate in quanto le aziende hanno ottemperato all’eliminazione dei gravi pericoli per la sicurezza.