Eroina e cocaina, arrestato pusher 29enne

Nel corso dei controlli straordinari del territorio nelle giornate del 1 e 2 marzo, i carabinieri hanno arrestato un cittadino nigeriano (I. K. le iniziali), classe 1994, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacente. Il 29enne, controllato nel pomeriggio del 2 marzo nei pressi della piscina comunale di Montecchio Maggiore, è stato trovato con in mano una dose di eroina. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire sul corpo dello stesso undici dosi di eroina, per totale di 11 grammi, nonché una dose di cocaina da 1 grammo. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione della competente autorità giudiziaria. In data odierna l’arresto in sede di rito direttissimo è stato convalidato e l’uomo è stato condannato a 8 mesi di reclusione con pena sospesa.

Le attività poste in essere dai militari dell’Arma hanno permesso di effettuare 41 controlli a mezzi e automobilisti, attraverso un assetto composto da 6 pattuglie e 18 militari della Tenenza di Montecchio e della stazione di Montebello, supportate dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Valdagno Nel frangente sono stati individuati 6 soggetti di interesse operativo, per i quali sarà valutata la possibilità di proporre misure di prevenzione. E’ stato inoltre segnalato amministrativamente alla prefettura di Vicenza un cittadino indiano poiché consumatore di stupefacenti.