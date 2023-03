Blitz della finanza nei locali notturni: lavoratori "in nero", scatta la chiusura

Nella notte tra sabato e domenica, i militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Vicenza hanno sottoposto a controllo due locali notturni per verificare la posizione lavorativa dei

dipendenti e svolgere concomitanti controlli antidroga. L’attività ha interessato un disco bar di Creazzo e un nightclub del capoluogo.

Controlli che hanno portato all’individuazione e al controllo di decine di lavoratori di cui 4, nel primo locale, sono risultati completamente in nero. È stata poi inviata la proposta di chiusura al competente Ispettorato del Lavoro di Vicenza per il primo locale nel quale sono stati rinvenuti 4 lavoratori completamente in nero su 7 identificati; lo stesso locale era già stato sottoposto ad analogo provvedimento nei mesi scorsi quando i finanzieri avevano trovato ben 9 lavoratori in nero su 10 e, di conseguenza, erano stati apposti i sigilli dal 16 novembre al 12 dicembre, in attesa del pagamento delle sanzioni e della regolarizzazione della posizione dei dipendenti irregolari. Questa volta è scattata la chiusura a partire dal 9 marzo.

Inoltre, due persone, una per locale, sono state segnalate alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti (un grammo di cocaina ciascuno).