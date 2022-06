Locali troppo rumorosi, controlli delle forze dell'ordine a Bassano del Grappa

Nel corso del fine settimana il auestore di Vicenza Paolo Sartori ha disposto una ulteriore fase di servizi straordinari interforze di controllo del territorio nel comprensorio di Bassano del Grappa, ai quali hanno concorso le pattuglie del commissariato, dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale. In particolare, l'operazione si è concentrata nelle aree segnalate come luoghi ove si sono verificati episodi di degrado urbano, microcriminalità e spaccio di stupefacenti.

In particolare, oltre ai controlli lungo le principali arterie stradali in ingresso ed in uscita dal territorio comunale, nella serata di sabato 4 giugno sono stati ispezionati 3 locali pubblici, oggetto di esposti da parte della cittadinanza per disturbo alla quiete pubblica: all’interno del primo – un centro sportivo – si stava svolgendo una festa di compleanno, mentre in un bar che si trova nel centro di Romano d’Ezzelino sono state individuate 30 persone; pur non venendo riscontrate irregolarità di alcun genere, i titolari degli esercizi pubblici venivano inviati a mantenere il volume della musica entro certi limiti proprio in ragione delle lamentele ricevute in più occasioni dai cittadini.

Atteso il considerevole numero di turisti che ha “preso d’assalto” il centro storico di Bassano, il Questore ha inoltre disposto l’effettuazione di specifici servizi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica mediante l’impiego di pattuglie appiedate delle forse dell'ordine.

Complessivamente, durante tutte le varie fasi dei controlli sono state identificate 83 persone, di cui 21 stranieri e 17 con precedenti, 46 veicoli e 4 esercizi pubblici.

Al termine delle attività operative, il questore Sartori ha quindi adottato 2 fogli di via obbligatori con obbligo di rientro nel comune di residenza, a carico di cittadini italiani gravati da precedenti penali e di Polizia, residenti in Comuni diversi e senza alcun titolo per permanere nel territorio del comune di Vicenza e di Malo; 2 avvisi orali nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale per reati di varia natura tra cui reati contro la persona, per spaccio di sostanze stupefacenti, ovvero contro il patrimonio; 3 ordini di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di cittadini stranieri non più in possesso dei requisiti richiesti per risiedere in Italia.