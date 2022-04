Controlli interforze in città, pluripregiudicato espulso e rimpatriato

Si è conclusa oggi, sabato 16 aprile, una operazione di Polizia interforze disposta con Ordinanza dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori, iniziata alcuni giorni fa e finalizzata alla prevenzione ed alla repressione di tutte quelle forme di illegalità che mettono a repentaglio la civile convivenza, l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Le attività di Polizia hanno interessato soprattutto le zone di Campo Marzo, del Quadrilatero, dei Giardini Salvi, di San Pio X e del Centro storico del Capoluogo, in relazione alle quali sono state segnalate dai cittadini situazioni di criticità e di degrado urbano.

L’Ufficio Immigrazione della Questura ha effettuato specifiche verifiche sulla attualità dei Titoli di Soggiorno posseduti da cittadini stranieri sottoposti ad identificazione nelle vie del Centro cittadino, tutti dimoranti nella nostra Provincia e con a proprio carico precedenti di varia natura e gravità, ovvero coinvolti a vario titolo in attività illegali. Nei loro confronti è stata disposta dal Questore la Revoca del permesso di soggiorno, mentre per uno di essi, M. E. Y., cittadino marocchino di 37 anni, con numerosi precedenti penali e/o di polizia, in particolare per spaccio di sostanze stupefacenti e per reati concernenti l’immigrazione clandestina, sprovvisto del Permesso di Soggiorno ed irregolare in Italia, peraltro già espulso 3 anni fa, il questore Sartori, dopo averne valutato il “curriculum criminale”, ha provveduto ad emettere un decreto di accompagnamento immediato alla frontiera.

Il soggetto, pertanto, è stato scortato dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura al Centro per i rimpatri di Ponte Galeria (Roma) dove permarrà in attesa di essere imbarcato nel più breve tempo possibile su un volo per il Marocco.

Complessivamente, sono stati ispezionati 11 Esercizi pubblici, 18 autoveicoli e 176 persone, 62 delle quali con precedenti di vario genere.

Al termine delle attività di Polizia – rientranti, come si è detto, nella più complessa strategia di prevenzione dei comportamenti devianti in genere – il Questore ha emesso: 13 Fogli di Via, 18 Avvisi orali, 14 Ordini di Allontanamento dal territorio nazionale, nei confronti di cittadini stranieri con a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia di varia natura, non più in possesso dei requisiti richiesti per risiedere in Italia, il questore ha emesso decreti di allontanamento dal territorio nazionale, con ordine di lasciare il nostro Paese entro 7 giorni. Infine, 5 revoche di permesso di soggiorno.

“I controlli straordinari del territorio, attuati congiuntamente dalle Forze di Polizia, costituiscono uno strumento efficace e flessibile per orientare al meglio l’attività di prevenzione e repressione sul territorio, con l’intento di dare risposte in tempi brevi alle giuste esigenze di sicurezza della cittadinanza – ha evidenziato il questore Sartori –. Bisogna assolutamente evitare che contesti urbani con un elevato livello di convivenza civile quale quello di Vicenza diventino stabili punti d’interesse per criminali e pregiudicati. L’innalzamento dell’attenzione delle forze dell’ordine vuole proprio prevenire il radicamento di tali situazioni”.