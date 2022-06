Controlli in città, ispezionati locali e parchi pubblici

Anche nel fine settimana appena concluso è stata effettuata un’operazione di Polizia interforze, alla quale hanno concorso le pattuglie della Questura di Vicenza, del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia locale di Vicenza, disposta con specifica ordinanza dal Questore della provincia di Vicenza Paolo Sartori.

Sin dal pomeriggio di venerdì, nelle zone di Campo Marzio, del Quadrilatero e dei Giardini Salvi sono stati identificati 34 soggetti, di cui 12 con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti. Successivamente, il dispositivo di Polizia si è concentrato su Parco Fornaci, via Rattazzi e la zona del Mercato Nuovo. All’interno giardino pubblico è stato identificato un ventenne gambiano, con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti: nei suoi confronti è stato avviato l’iter per la revoca del Permesso di soggiorno e la successiva espulsione dal territorio nazionale.

Sono stati ispezionati numerosi locali pubblici: all’interno di uno di essi veniva individuato un cittadino moldavo con precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio: l'uomo è stato accompagnato negli Uffici di viale Mazzini in quanto gli veniva notificata la Misura di Prevenzione personale dell’Avviso Orale del Questore, in quanto ritenuta persona pericolosa.

Complessivamente, durante tutte le varie fasi dei controlli sono state identificate: 181 persone, di cui 79 stranieri e 64 con precedenti penali e/ o di Polizia, 41 veicoli e 15 Esercizi pubblici. Al termine delle attività operative, il questore Sartori ha quindi emesso 12 Fogli di Via obbligatori, 11 Avvisi orali e 6 Ordini di Allontanamento dal territorio nazionale.

“La costante presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio, dispiegate in sistematici servizi di controllo del territorio nelle aree più problematiche della Città e della Provincia rappresenta un aspetto fondamentale per far sentire i cittadini al sicuro. Con l’approssimarsi della stagione estiva – ha assicurato il questore Sartori – queste attività operative verranno mantenute e, se del caso, implementate sia nelle aree del centro, sia in periferia”.