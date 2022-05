Controlli interforze in città: "Individuate e represse varie situazioni di illegalità"

Anche lo scorso fine settimana, sono state effettuate attività di controllo straordinario del territorio disposte con Ordinanza dal questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori.

Le operazioni di Polizia si sono concentrate per lo più nelle aree del capoluogo segnalate dai cittadini come maggiormente “a rischio”, con pattugliamenti mirati in Campo Marzio, Via Gorizia, Viale Milano, Viale Torino, Giardini Salvi, zona San Pio X, Ponte degli Angeli, Via della Pace, Via Faccio/Via Rattazzi e Strada Bertesina; nelle ore serali, inoltre, è stato attentamente monitorato il Centro cittadino, luogo di aggregazione particolarmente frequentato soprattutto nelle giornate di sabato e domenica.

Nel corso delle varie operazioni di Polizia – effettuate con l’impiego di oltre 40 uomini e donne appartenenti alla Questura, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia locale di Vicenza, con l’intervento del Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato – sono stati controllati 5 Esercizi Pubblici, 53 autoveicoli e 269 persone, di cui 91 stranieri e 51 con precedenti penali e/o di Polizia.

Al termine delle attività operative il questore Sartori ha disposto 9 Decreti di allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di 5 cittadini nigeriani, 3 cittadini marocchini, 1 cittadino della Repubblica Dominicana, 2 cittadini tunisini, 1 cittadino serbo, 1 cittadino indiano ed 1 cittadino del Bangladesh, 10 Avvisi orali e 12 Fogli di Via nei confronti.

“Tali attività di Polizia sono efficaci soprattutto per contrastare fenomeni di criminalità diffusa e garantire il rispetto della sicurezza urbana - ha dichiarato il questore Sartori - Nei fine settimana, infatti, vi è una maggiore affluenza di persone, infastidite dalla presenza di soggetti molesti, talvolta intenti a commettere attività illecite. Le Forze dell’ordine impiegate in queste operazioni straordinarie di controllo del territorio hanno consentito di individuare e reprimere varie situazioni di illegalità, testimoniando l’importanza che le attività di Polizia rivestono nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica”.