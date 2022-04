Controlli in città, identificate 198 persone e monitorati 12 esercizi pubblici

Nella giornata di giovedì, fino a tarda notte, è stato disposto con ordinanza del questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori un servizio interforze mirato alla prevenzione ed alla repressione dei reati nelle aree cittadine più sensibili sotto il profilo della criminalità diffusa e dei fenomeni di degrado urbano.

Le operazioni di controllo straordinario del territorio si sono concentrate in alcune specifiche aree del contesto urbano cittadino. Le attività hanno interessato alcune aree del Centro storico di Vicenza per poi estendersi alla prima periferia, con particolare attenzione alla zona di Campo Marzio, del Quadrilatero, Stradella San Pietro, Via Lanza, via IV Novembre, San Pio X° e Via Tornieri. Inoltre, non si è mai arrestata, dall’inizio dell’anno, l’attività di prevenzione e repressione del fenomeno dell’immigrazione clandestina.

Durante i controlli sono state complessivamente identificate 198 persone, di cui 38 cittadini stranieri e 33 con precedenti penali e/o di Polizia, 17 autoveicoli e 12 esercizi pubblici.

Al termine delle attività operative, il Questore ha quindi adottato 4 ordini di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di 2 cittadini senegalesi, 1 cittadino colombiano, 1 cittadino dell’Ecuador, extracomunitari non più in possesso dei requisiti richiesti per risiedere in Italia. É stato inoltre rimpatriato un cittadino nigeriano 33ene gravato da precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, percosse e porto d’armi. Valutata, la pericolosità sociale del soggetto gli agenti hanno proceduto alla sua espulsione.

Sono stati inoltre disposti 11 Avvisi orali e 10 Fogli di Via obbligatori a carico di altrettante persone gravate da precedenti penali e di polizia

“I provvedimenti adottati al termine delle operazioni di Polizia interforze – ha evidenziato il questore Paolo Sartori - contribuiscono ulteriormente a mantenere sotto costante controllo situazioni di degrado urbano e fenomeni delinquenziali che creano non poco disagio ai cittadini. Vi sono infatti aree urbane dove maggiore è la presenza di pregiudicati, spesso privi di titolo per soggiornare legalmente in Italia. L’attività posta in essere ha avuto l’obiettivo di mantenere alto il livello di legalità nel Capoluogo, garantendo sicurezza e tranquillità alla popolazione”.