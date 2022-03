Controlli in città, il questore: "Costante e capillare attività per monitare l'illegalità"

Nel tardo pomeriggio e nella serata di mercoledì è stata effettuata una operazione straordinaria di Polizia interforze, concordata in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica e disposta con Ordinanza dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori, che ha riguardato il territorio del capoluogo.

Le attività di Polizia si sono protratte sino a notte inoltrata, ed hanno interessato, in particolare, alcune aree urbane spesso teatro di specifici episodi criminali di tipo predatorio e di fenomeni di degrado urbano, sia nel Centro storico che in specifici quartieri periferici della Città. In particolare sono state controllate le zone dei Giardini pubblici di via Bachelet, Campo Marzio, il quadrilatero, via Tornieri, e le aree del Centro storico.

Alle attività operative – coordinate dal Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Vicenza – hanno concorso pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia locale di Vicenza, con il supporto del Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato,

Complessivamente, sono state identificate 148 persone, di cui 59 stranieri e 41 con precedenti Penali e/o di Polizia; sono inoltre stati controllati 40 veicoli e 3 esercizi pubblici.

Al termine delle attività operative, il questore ha disposto: 14 Fogli di Via Obbligatori, 18 Ordini di allontanamento dal territorio nazionale, 3 revoche di permessi di soggiorno e15 Avvisi Orali.



“Il controllo sistematico di determinate zone della città è di fondamentale importanza per monitorare eventuali presenze di soggetti dediti alla commissione di attività criminali, talvolta presenti illegalmente nel nostro Paese – ha evidenziato il questore Paolo Sartori al termine dell’operazione – Le operazioni di polizia effettuate nella serata e nella nottata di ieri fanno parte di una costante e capillare attività di intervento in fase preventiva, che oltre a rendere concreta la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, ci consente di far fronte e di tenere sotto controllo le diverse espressioni di illegalità che si manifestano sul territorio”.