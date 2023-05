Edifici abbandonati diventano bivacchi: intervento della Polizia all'ex disco Torrino

Si è conclusa nella tarda serata di lunedì una ulteriore fase delle operazioni di controllo straordinario del territorio disposte dal questore Paolo Sartori. Sono stati ispezionati gli edifici abbandonati dell’ex hotel La Torre e l’ex discoteca Torrino, segnalati dalla cittadinanza quale luoghi di ritrovo di individui senza fissa dimora, talvolta presenti illegalmente sul nostro territorio nazionale, nonché utilizzati quali punto di riferimento per il compimento di attività illecite.

Nel corso delle attività di ispezione sono state individuate evidenti tracce significative del fatto gli edifici vengono sistematicamente utilizzati quali bivacchi per soggetti senza fissa dimora e, probabilmente, anche per compiere attività illegali. I proprietari, ora, verranno sollecitati dal questore ad adottare tutti i necessari accorgimenti di difesa passiva al fine di evitare presenze illegali e pericolose per la cittadinanza.

Durante le attività operative sono stati effettuati anche con tre posti di controllo lungo le arterie di comunicazione in ingresso ed in uscita dal Comune di Thiene, e controllati 4 esercizi pubblici.

Complessivamente sono stati controllati 49 autoveicoli e 83 persone, di cui 19 stranieri e 16 con precedenti penali e/o di Polizia.

Al termine delle attività operative il questore ha disposto 1 Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di un soggetto socialmente pericoloso e che, per di più, non ha alcun legame con il territorio del Comune di Thiene nel quale è stato rintracciato, 3 Ordini di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari che, durante i controlli, sono risultati irregolari in Italia e con a proprio carico pregiudizi penali e/o di polizia e 2 Avvisi orali nei confronti di cittadini italiani e stranieri con precedenti penali e/o di polizia per reati di varia natura .

“Le attività di controllo ad ampio raggio ed estese a tutti i Comuni della Provincia, pertanto – ha evidenziato il questore Sartori – sono finalizzate a prevenire che ciò accada, e ad evitare che costoro possano radicarsi illegalmente in questi contesti urbani e che, di conseguenza, con i loro comportamenti, possano destare particolare allarme sociale e compromettere la civile convivenza”.