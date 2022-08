Controlli in centro: disposti dal questore dieci provvedimenti

Nella giornata di oggi, venerdì 5 agosto, sono stati disposti, tramite ordinanza dal questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori, specifici servizi interforze da parte di unità operative della Questura di Vicenza, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della polizia locale di Vicenza, con il supporto specializzato del Reparto Prevenzione Crimine della polizia di stato.

La città di Vicenza, quindi, sin dall’alba della giornata odierna è stata teatro di numerosi controlli effettuati da oltre 30 uomini delle forze dell’ordine e finalizzati, come nelle fasi precedenti, alla prevenzione ed al contrasto di reati contro il patrimonio, lo spaccio di stupefacenti e la criminalità predatoria in generale.

In particolare sono state perlustrate dagli agenti le zone di Campo Marzio e vie limitrofe, viale San felice e Fortunato nonché le vie del centro storico. Speciale attenzione è stata riservata, nel corso dei predetti servizi, a quelle aree ove solitamente si registra la presenza di soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti, in particolare il quartiere del Quadrilatero, così come a quelle segnalate per la commissione di attività illecite.

Un controllo minuzioso è stato effettuato all’interno di alcuni edifici abbandonati che si trovano nel Capoluogo cittadino, in particolare nelle zone di Via Torino e di Via Battaglione Val Leogra, più volte segnalati dalla cittadinanza quale luoghi di ritrovo di soggetti senza fissa dimora, talvolta presenti illegalmente sul territorio nazionale, nonché utilizzati quali punto di riferimento per il compimento di attività illecite.

I controlli sono proseguiti nei pressi dei portici di viale X Giugno che conducono alla Basilica di Monte Berico, dove gli agenti hanno provveduto ad adottare tutte le iniziative necessarie a renderli nuovamente fruibili al passaggio dei pedoni.

Complessivamente sono stati controllati due esercizi pubblici, 15 autoveicoli e 97 persone, di cui 29 stranieri e 31 con precedenti. il questore Sartori ha adottato i seguenti provvedimenti: