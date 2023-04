Droga, contraffazione e lavoro nero: blitz delle Fiamme gialle

I militari della Guardia di finanza sono stati impegnati in una serie di controlli.

Nel dettaglio, un trissinese è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini nello spaccio, dopo essere stato trovato in possesso di 17 grammidi hashish nascosti in auto. Oltre allo stupefacente sono stati rinvenuti denaro contante, uno spinello artigianale e un bilancino di precisione; elementi che hanno indotto i militari ad estendere il controllo anche all’abitazione dell’indagato. La perquisizione nell'abitazione ha permesso di rinvenire altro stupefacente (sempre hashish) nascosto nella camera da letto, nonché tre grinder con tracce di sostanze stupefacenti.

Lavoro nero

L’attività di controllo della Compagnia di Arzignano, proseguita nel settore del contrasto al lavoro nero e/o irregolare, ha permesso poi di constatare una serie di violazioni relative ad un bar di Chiampo.

Nello specifico il legale rappresentatne del locale ha omesso due comunicazioni amministrative, per altrettanti contratti di lavoro intermittente, da effettuarsi, obbligatoriamente, prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, violazioni che comportano una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 4.800,00 euro.

Slot machine

Sono proseguiti i controlli sulla corretta attuazione della normativa regionale e comunale in materia di spegnimento, nelle fasce orarie “protette”, degli apparecchi da intrattenimento (cc.dd. slot-machine) e a contrasto della contraffazione.

In particolare, gli interventi hanno portato all’irrogazione, nei confronti dei titolari di esercizi commerciali ubicati nei Comuni di Tezze sul Brenta, Schiavon, Brendola, Montebello Vicentino e Arsiero di sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di euro 11.000 ad un massimo di euro 33.000, per aver tenuto in funzione complessivamente 22 apparecchi da intrattenimento (slot-machines) fuori dagli orari consentiti dalle vigenti normative di settore.

Contraffazione

Inoltre, sono proseguiti i controlli nei mercati dei comuni della provincia. In particolare i finanzieri della Compagnia di Schio hanno eseguito un controllo nel mercato infrasettimanale di Piovene Rocchette dove, dopo essere stati attirati da una bancarella di un venditore ambulante di articoli di abbigliamento e peluches riportanti noti brand internazionali. Gli accertamenti hanno permesso di appurare la mancanza di dati identificativi (“copyright” e/o “trademark), delle etichette recanti l’indicazione dell’azienda produttrice autorizzata dalla casa madre, dei cartellini riportanti il “logo”, dell’indicazione del prezzo di vendita.

Elementi che hanno portato al sequestro di numerosi articoli di abbigliamento e peluches, con “false griffe” quali Disney, Marvel, Nintendo, Star Wars, Pokemon e Minions. Il venditore è stato denunciato per i reati di commercio di prodotti con marchi contraffatti e ricettazione. Controlli anche nei mercati di Vicenza, Montecchio Maggiore, Schio e numerosi altri comuni della provincia condotti per verificare il corretto adempimento degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi.