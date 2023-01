Weekend di controlli della guardia di finanza, una denuncia per spaccio e slot-machine accese fuori orario

Nei giorni scorsi, i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Vicenza hanno intensificato le attività di controllo, con oltre 40 pattuglie dispiegate su tutto il territorio della provincia e, in particolare, del capoluogo berico. I militari hanno controllato più di 300 veicoli e circa 400 persone. Il bilancio è di una denuncia per spaccio, una multa per slot-machine accese in fascia vietata e quattro sanzioni ad altrettanti automobilisti per mancata revisione e soprannumero di passeggeri.

A Vicenza, il fiuto del cane Ray ha permesso d'individuare tre dosi di cocaina (corrispondenti a quasi tre grammi) nascoste in un pacchetto di sigarette nella tasca del giubbotto di un cittadino di origini rumene che è poi stato denunciato dai militari per spaccio. In un'osteria a Montecchio Maggiore, invece, è stata rilevata e sanzionata, dai militari della compagnia di Arzignano, la presenza di quattro slot-machine accese in piena fascia oraria “protetta” (ore 13:45 circa).

Infine sono state quattro le sanzioni elevate dalle fiamme gialle lungo le arterie stradali del Vicentino, con particolare riferimento a violazioni per mancata effettuazione della revisione del veicolo e soprannumero di passeggeri rispetto a quanto consentito dal certificato di omologazione del mezzo.