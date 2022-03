Controlli green pass nei locali, 6 sanzioni ai clienti 

Sono stati 3 i locali controllati dai carabinieri nel corso del fine settimana nel territorio dei comuni di Dueville e Montecchio Precalcino e dove sono state contestate alcune sanzioni per il mancato rispetto delle normative anti-covid ed in un caso è stato rilevato addirittura che il titolare di un noto locale della zona si trovava all’interno senza green pass. I controlli dei militari, effettuati anche mediante l’ausilio di personale in abiti civili per verificare l’eventuale somministrazione di alcolici a minorenni, sono poi proseguiti in un locale di Caldogno dove sono state rilevate altre sanzioni per il mancato rispetto del distanziamento e del mancato utilizzo delle mascherine.

Durante i controlli a Caldogno dei giovani controllati, alcuni dei quali hanno assunto atteggiamenti polemici e provocatori nei confronti dei militari. Un soggetto classe '97 è stato individuato mentre sputava su una macchina riportante le scritte istituzionali e denunciato all’autorità giudiziaria di Vicenza per il reato di vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate. In totale nella notte tra sabato e domenica sono state controllate circa 100 persone tra dipendenti e avventori, elevate 6 sanzioni in materia covid ed una persona è stata denunciata penalmente.