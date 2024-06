Lotta allo spaccio: un arresto e due denunce

Nei giorni scorsi, le Fiamme gialle di Schio, con l’ausilio delle unità cinofile in forza al Gruppo di Vicenza, hanno riscontrato hanno arrestato in flagranza di reato, un soggetto intento a cedere della sostanza stupefacente nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Schio.

Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di sequestrare oltre 45 grammi di hashish, circa 10 grammi di cocaina e diverse dosi di marijuana oltre che denaro contante. Lo spacciatore, peraltro, opponendo resistenza, ha provocato una breve colluttazione con un militare. L'uomo è stato quindi posto ai domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Inoltre, al casello autostradale di Thiene - Schio, il fiuto del cane antidroga Ray ha consentito di individuare, nell’abitacolo di un veicolo in uscita, alcuni grammi di marijuana e di MDMA: pertanto, una volta proceduto al sequestro delle sostanze, due passeggeri dell’auto sono stati segnalati alla competente Prefettura per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative.

Non solo, durante i controlli nelle fermate degli autobus della Società Vicentina Trasporti, con la finalità di prevenire eventuali episodi di aggressioni e/o molestie al personale impegnato nei servizi di trasporto e ai numerosi passeggeri, i militari, alla fermata di Velo d'Astico, hanno rinvenuto all’interno dil bus un involucro di hashish abbandonato da ignoti corrieri che, alla vista dei finanzieri, si sono dati alla fuga.

Sempre nel comune di Schio, nei pressi del Parco “Castello”, è stato individuato un soggetto intento a fumare uno spinello di hashish misto tabacco e trovato in possesso diverse dosi di cocaina – contenute in flaconcini di plastica – già pronte per la vendita. Dati i precedenti a suo carico, i militari hanno esteso le operazioni di polizia giudiziaria con una perquisizione domiciliare dell’abitazione, all’esito della quale sono state rinvenute, occultate all’interno di un astuccio portaocchiali, 12 dosi di cocaina, un involucro con dell’hashish e banconote di vario taglio. L'uomo è stato segnalato segnalato e il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

Da ultimo, in una strada adiacente l’oratorio di Santa Maria in Valle a Schio, è stato sottoposto a controllo un diciannovenne che portava al seguito – all’interno di un marsupio – un mini bilancino e tre dosi di hashish, avvolte con del cellophane, per un peso complessivo di circa 41 grammi: anche in questo caso è stata inoltrata apposita segnalazione all’A.G. di Vicenza per il reato di detenzione ai fini di spaccio.