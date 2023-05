Controlli antidroga: il cane Ziko fiuta dell'hashish in zona Stazione

Nei giorni scorsi, i carabineri hanno effettuato dei controlli antidroga nella zona di Schio.

Controlli svolti con l’unita? cinofila Ziko nei confronti di un cittadino gambiano trovato in possesso di dieci grammi di hashish; un cittadino marocchino e? stato trovato in possesso di un grammo di hashish; uno scledense e? stato trovato in possesso di circa 5,5 grammi di hashish.

Per tutti e? scattata la segnalazione alla Prefettura di Vicenza quali assuntori di stupefacenti.