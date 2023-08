Droga, un arresto per spaccio

Nel pomeriggio di lunedì, a Vicenza, in via Rattazzi, i militari della Sezione Radiomobile, hanno arrestato in flagranza di reato O.C.H., trentenne, nigeriano, domiciliato in città, irregolare in Italia, gravato da precedenti e in atto sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale. L'accusa è di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, mentre si trovava a bordo di un’auto condotta da un connazionale, è stato notato dai militari di pattuglia per il suo atteggiamento sospetto. Seguito a breve distanza dall’auto dei carabinieri è stato sottoposto a controllo, insieme all'altro connazionale durante il quale uno dei due palesava un malcelato stato di agitazione.

La perquisizione personale, ha consentito di rinvenire 21 involucri, adeguatamente confezionati, contenenti complessivamente 26 grammi di marijuana, nonché la somma di 450 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.



La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire ulteriori 16 grammi della stessa sostanza stupefacente, oltre a materiale utile al confezionamento.



Lo stupefacente, la somma di danaro e gli oggetti trovati, venivano sottoposti a sequestro.

Arresto convalidato ed il soggetto è stato collocato agli arresti domiciliari.