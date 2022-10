Controlli delle foze dell'ordine, porto d'arma revocato e un diniego al rinnovo

Un porto d’armi revocato e un diniego del rinnovo. È il risultato dell’operazione straordinaria di polizia interforze, andata in scena negli scorsi giorni, alla quale hanno concorso le pattuglie della questura di Vicenza, del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia locale, disposta con specifica ordinanza dal questore della provincia di Vicenza, Paolo Sartori.

Le zone attenzionate dagli agenti sono state oltre a quelle del centro storico, dei Parchi pubblici e dell’agglomerato urbano bassanese, incluse alcune zone periferiche della città segnalate dai cittadini quali teatro di fenomeni di degrado urbano e di microcriminalità.

Nel corso dell’operazione, durante la quale sono stati controllati 34 autoveicoli e 87 persone, di cui 18 straniere e 17 con precedenti, oltre a cinque fogli di via e due avvisi orali, gli agenti hanno adottato una revoca di porto d’armi per caccia nei confronti di un cittadino bassanese che, a seguito del suo recente coinvolgimento in vicende giudiziarie connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti, non offre più la garanzia di non abusare del titolo di polizia richiesto e delle armi detenute in quanto non riunisce i requisiti della buona condotta e dell’affidabilità. Inoltre, i carabinieri hanno erogato un diniego per il rinnovo di un porto d’armi, sempre per caccia, nei confronti di un cittadino bassanese per il verificarsi di situazioni soggettive e familiari pregiudizievoli al rilascio.