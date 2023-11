Controlli della polizia, sequestro di droga e ritrovata auto rubata

Nel corso del pomeriggio e della serata di venerdì 24 novembre, la polizia ha intercettato in viale San Lazzaro un cittadino originario del Marocco, del 1980, che occultava in una tasca dei pantaloni 6,85 grammi di marijuana, poi sequestrata. L’umo è stato sanzionato amministrativamente con segnalazione alla prefettura per possesso di stupefacente ad uso personale e il questore ha comunque emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione dell’avviso orale.

Inoltre, un’autovettura Citroen C3 provento di furto (consumato il 22/11/23 in un giardino condominiale) è stata rinvenuta nel quartiere San Pio X sul ciglio della strada e riconsegnata alla legittima proprietaria.

Sono stati inoltre controllati 3 bar oggetto di segnalazioni da parte dei residenti della zona che lamentavano disturbi derivanti dai rumori dei clienti o per l’eccessivo uso di alcolici.

In Viale San Lazzaro, inoltre, è stato effettuato un mirato controllo anti-prostituzione, identificando 4 giovani donne provenienti dai Paesi dell’Est Europa, su cui sono in corso approfondimenti da parte dei competenti uffici della questura per accertamenti sulle posizioni di soggiorno e verificare eventuali situazioni di favoreggiamento o sfruttamento. Anche per alcune di loro è scattata la misura di prevenzione.

All’esito delle attività svolte, il questore ha emesso un avviso orale nei confronti di un cittadino del Marocco denotante spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti penali di varia natura; due fogli di via obbligatori con obbligo di rientro nei comuni di residenza, a carico di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, residenti in comuni diversi e senza alcun titolo per permanere nel territorio del comune di Vicenza.