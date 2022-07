Controlli della polizia: disposti sette provvedimenti

Forze dell’ordine in azione a Bassano del Grappa dal pomeriggio e fino a tarda notte di ieri, mercoledì 27 luglio, per un servizio straordinario di controllo del territorio, anche in occasione della manifestazione “Bassano sotto le stelle” che ha attirato migliaia di persone.

Ad operare sul campo sono stati gli Agenti del Commissariato di polizia di stato di Bassano del Grappa, del Reparto Prevenzione Crimine della polizia di stato, nonché uomini e donne dei comandi provinciali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre che della polizia locale di Bassano del Grappa.

La finalità dell’operazione è stata da un lato quella di garantire il regolare svolgimento dell’evento Bassanese dal punto di vista dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica e dall’altro di incrementare l’efficacia dell’ azione preventiva e di contrasto alla criminalità diffusa su tutto il territorio provinciale, con particolare riguardo a determinati reati che creano maggiore allarme sociale e destano preoccupazione nella cittadinanza, quali furti, rapine, scippi e reati in materia di stupefacenti.

La totalità dei Servizi di Polizia interforze di mercoledì, disposti dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori con specifica ordinanza, ha visto l’impiego di oltre 30 uomini appartenenti, come si è detto, a tutte le Forze di Polizia.

Le zone attenzionate dagli Agenti sono state soprattutto quelle del Centro storico, con servizi appiedati e le zone dell’area circostante al centro cittadino con servizi automontati dove sono stati controllati anche alcuni esercizi pubblici.

In particolare tre giovani, uno del bassanese, uno del trevigiano e un fiorentino, trovati in possesso di droga in quantità tale da essere considerata per uso personale, sono stati segnalati alla Prefettura quali consumatori di sostanze stupefacenti.

Complessivamente sono stati controllati 24 autoveicoli e 45 persone, di cui 12 stranieri e 11 con precedenti, nonché 2 Esercizi Pubblici.

Al termine delle operazioni condotte sul territorio e delle attività di verifica nei confronti di tutte le persone identificate nel corso di questi servizi, l’Ufficio Immigrazione e la Divisione Anticrimine della Questura – per quanto riguarda, rispettivamente, l’attualità dei Titoli di Soggiorno posseduti da cittadini extracomunitari residenti nella nostra Provincia, e la presenza di pregiudicati implicati in attività delinquenziali – hanno predisposto le procedure amministrative ai fini dell’adozione, da parte questore Sartori, dei seguenti provvedimenti: