Controlli della polizia, disposti 14 provvedimenti

I controlli straordinari del territorio da parte della polizia di stato di Vicenza sono proseguiti con regolarità anche nel week end di ferragosto, con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate sia del centro storico che della periferia.

Le attività si sono concentrate prevalentemente nella zona di campo Marzio, del Quadrilatero e nelle vie del centro storico, più precisamente in contrà Pescherie Vecchie, piazza Garibaldi, contrà San Biagio. Speciale attenzione è stata riservata, nel corso dei predetti servizi, a quelle aree ove solitamente si registra la presenza di soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti, così come a quelle segnalate dai cittadini per la commissione di attività illecite.

Nelle serate di sabato, domenica e lunedì, sono state complessivamente identificate 283 persone, di cui 102 cittadini stranieri e 87 con precedenti, 150 autoveicoli. Inoltre nel corso nel predetto servizio sono state denunciate in stato di libertà due persone per sfruttamento della prostituzione ed immigrazione clandestina.

In seguito delle verifiche svolte dall’Ufficio Immigrazione e dalla Divisione Anticrimine relativamente alla presenza di pregiudicati implicati in attività delinquenziali il questore Sartori ha adottato i seguenti provvedimenti: