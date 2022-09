Controlli del weekend, disposti otto provvedimenti

Anche lo scorso fine settimana, a partire dal venerdì 16 e sino alla notte tra domenica 18 e lunedì 19, sono state effettuate a Vicenza le attività di controllo straordinario del territorio.

Le operazioni, eseguite dalla polizia, si sono concentrate perlopiù nelle aree del capoluogo che, a detta della questura, sono state segnalate dai cittadini come maggiormente “a rischio”, con pattugliamenti mirati soprattutto in campo Marzio, zona del Quadrilatero, giardini Salvi, zona San Pio X, ponte degli Angeli, via della Pace, via Faccio, via Rattazzi e strada Bertesina. Nelle ore serali, inoltre, è stato attentamente monitorato il Centro cittadino, luogo di aggregazione particolarmente frequentato soprattutto nelle giornate di sabato e domenica.

La polizia spiega che l’intensificazione dei servizi, specie nelle ore pomeridiane e serali, ha consentito di contrastare efficacemente la presenza ingiustificata e, talvolta, illecita di soggetti che, con i loro comportamenti molesti, infastidiscono i residenti ed i passanti, ed arrecano danno ai commercianti della zona. Costoro, intenti a bivaccare sulle panchine, a consumare alcolici ed a disturbare persone ed attività commerciali, sono stati identificati ed allontanati dal capoluogo con misure di prevenzione personali ed altri provvedimenti analoghi disposti dal questore.

Nel corso delle varie operazioni, effettuate con l’impiego di oltre 40 uomini e donne appartenenti alla questura, all’Arma dei carabinieri, alla guardia di finanza ed alla polizia locale di Vicenza, con l’intervento del Reparto Prevenzione del Crimine della polizia di stato, sono stati controllati cinque Esercizi Pubblici, 38 autoveicoli e 114 persone, di cui 47 stranieri e 23 con precedenti. Al termine delle attività operative il questore Paolo Sartori ha adottato i seguenti Provvedimenti: