Controlli dei carabinieri, rinvenuti 32 grammi di hashish

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 7 ottobre, le compagnie carabinieri di Schio e Valdagno, sotto il coordinamento del comando provinciale carabinieri di Vicenza, hanno sviluppato un controllo straordinario dei territori di competenza.

Un dispositivo di 10 pattuglie, 25 militari e due unità cinofile ha dapprima pattugliato e controllato le zone di transito tra i due territori sviluppando posti di controllo mirati presso le principali arterie stradali, quelle di Malo, Trissino e di Valdagno, per poi svolgere controlli presso le zone di maggiore interesse operativo di Schio e Valdagno per la prevenzione dei disagi giovanili in particolare l’uso degli stupefacenti.

L’assetto ha portato al controllo di 94 persone e 43 veicoli tra cui sono stati individuati sette soggetti d’interesse operativo.

Nel corso dei controlli nelle aree urbane di Valdagno e Schio i militari dell’Arma, utilizzando due unità cinofile del nucleo carabinieri cinofili di Torreglia e della polizia locale di Valdagno, hanno controllato locali e parchi frequentati da giovani, in particolare piazzale Schio e Maglio di Sotto per quanto riguarda Valdagno, per Schio la Stazione Ferroviaria e le vie del centro.

Detti controlli hanno portato a rinvenire 2,81 di hashish occultati nei pressi di una panchina di Piazzale Schio e a contestare, nel corso del servizio, cinque distinte segnalazioni amministrative a carico di altrettanti ragazzi trovati in possesso di un complessivo di 32 grammi di hashish, trovati nel centro di Valdagno, nel comune di Santorso e presso la Stazione Ferroviaria di Schio.