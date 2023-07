Controlli dei carabinieri negli agriturismi, denunce e sanzioni

Nella mattinata del 28 luglio, i carabinieri di Thiene con i NAS di Padova e il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza, hanno controllato cinque agriturismi sull'Altopiano di Asiago, due dei quali non erano in regola.

Il bilancio dei controlli, si è concluso con la denuncia del legale rappresentante di un agriturismo di Gallio responsabile di gravi inadempienze accertate in materia di sicurezza dei lavoratori. In particolare, l’accesso ispettivo ha permesso ai carabinieri dell’ispettorato del lavoro di elevare una sanzione di oltre 1200

I NAS, invece, ad una birreria sempre di Gallio, hanno ingiunto al titolare una sanzione amministrativa per un importo di 1000 euro per precarie condizioni igienico-sanitarie riscontrate e alcune difformità in merito al sicurezza ed igiene, lo stesso titolare ha ricevuto altresì una diffida al ripristino entro trenta giorni delle condizioni precarie riscontrate e qualora non vi provveda gli sarà comminata un’ulteriore sanzione più salata che può arrivare fino a seimila euro.