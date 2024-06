Controlli dei carabinieri a Bassano, ritiro patente e multe per ubriachezza

Numerosi sono stati i controlli dei carabinieri nella giornata di giovedì presso la stazione ferroviaria di Bassano del Grappa e delle aree maggiormente frequentate da giovani, compresi parchi pubblici, mediante l’impiego delle pattuglie con i colori d’istituto, nonché quelli eseguiti dalla sezione radiomobile mediante l’utilizzo dell’etilometro. Durante le operazioni di controllo, i militari hanno proceduto a segnalare al prefetto di Vicenza, per detenzione ai fini personali di sostanza stupefacente, un 17enne della zona, il quale, controllato dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa, mentre si trovava alla guida del proprio ciclomotore lungo il Viale De Gasperi di Bassano del Grappa, veniva trovato in possesso di uno spinello già confezionato, composto di una mistura di tabacco ed hashish. Nella circostanza, al predetto veniva ritirata la patente di guida, mentre il mezzo veniva sottoposto a sequestro amministrativo per 30 giorni. Sempre durante le operazioni, i carabinieri hanno elevato due sanzioni amministrative per ubriachezza, nei confronti di una bassanese di 27 anni e di un marosticense di 30, i quali, controllati in piazzale Trento, presentavano evidenti sintomi di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, creando disturbo ad alcuni passanti.