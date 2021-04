Controlli nel weekend di Pasqua: piovono multe per mancato rispetto norme anticovid

I carabinieri della compagnia di Valdagno nel corso del fine settimana di Pasqua e Pasquetta hanno attuato un piano di controllo finalizzato alla prevenzione dei furti in abitazione e, contestualmente, teso al rispetto delle norme anti covid 19. 46 mezzi e 79 persone controllate.

Medesimo controllo a Schio, dove i carabinieri hanno controllato114 veicoli e 154 soggetti, effettuando 5 sanzioni per violazioni delle norme anticovid a persone che si trovavano fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo.

In particolare, nel giorno di Pasquetta è stato denunciato un 27enne pregiudicato, per evasione: lo stesso, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato trovato fuori casa al momento del controllo dei carabinieri.

Da Schio ai territori di competenza della compagnia carabinieri di Thiene. Nelle zone residenziali, durante l’arco di tempo pomeridiano/serale, sono stati dedicati dei servizi specifici atti alla prevenzione e repressione di reati di tipo predatorio, in particolare dei furti in abitazione, a bordo di auto con colori di istituto, nonché mediante l’ausilio di auto “civetta” con personale in borghese.

151 sono i veicoli controllati e 273 persone. Controlli che hanno portato all'elevazione di 19 multe in materia di Covid-19 e 11 verbali di contravvenzioni per violazioni al codice della strada.

Non solo, sono state segnalate alla Prefettura di Vicenza, cinque persone tutte residenti nel Padovano, che sono state controllate nella zona di Caldogno e sono state trovate in possesso di 6 grammi di marijuana e 1 grammo di cocaina, di cui avevano cercato di disfarsi alla vista dei carabinieri.

Sono state inoltre denunciate dai militari della tenenza di Dueville due donne di origine sinti, residenti a Vicenza, in quanto avevano tentato di rubare dei generi alimentari per un valore di circa 100 euro presso un noto supermercato di in via Marosticana.