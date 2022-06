Controlli del territorio, un arresto e una denuncia per tentato furto

Nel fine settimana appena trascorso, i carabinieri della Compagnia di Valdagno hanno attuato un approfondito controllo del territorio. Tra gli interventi effettuati dai militari, nel pomeriggio del 10 giugno a Montecchio Maggiore, i carabinieri hanno rintracciato un 32enne di Sovizzo sul quale gravava un provvedimento di "Sospensione provvisoria della misura alternativa di espiazione della pena presso il domicilio", emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia. Provvedimento a seguito di maltrattamenti in famiglia commessi dall'anno 2011 all'anno 2020 in Chioggia (Venezia). Il 32enne è stato portato in carcere.

Durante la mattinata dell’11 giugno invece, i carabinieri della stazione di Arzignano sono intervenuti all’interno di un noto supermercato di Arzignano di via Diaz poiché un 43enne di origine straniera aveva cercato di oltrepassare le casse occultando nel proprio zaino alcoolici prelevati dagli scaffali senza averli pagati.

Nel corso della perquisizione personale, l'uomo è stato trovato dai militari in possesso di un coltello a serramanico e di una tronchese. L’uomo è stato accusato di tentato furto aggravato, possesso illecito di armi e di strumenti atti all'effrazione.