Controlli sulla movida in centro, multa per ubriachezza molesta e Daspo urbano

Nella settimana dal primo al 7 agosto, i carabinieri della compagnia carabinieri di Valdagno hanno attuato una intensificazione dei controlli nel centro della “Città della lana” al fine di prevenire fenomeni di degrado urbano.

In particolare sono state svolte soste mirate presso il Maglio di Sotto, Piazza Roma e Piazza Dante nell’arco di tutta la settimana specificatamente in orario serale/notturno. A seguito di tali servizi i militari hanno elevato una sanzione per ubriachezza molesta ad un uomo di Valdagno classe ’66 e nel corso dei controlli è stata individuata un'autovettura in sosta sprovvista della prevista copertura assicurativa scaduta da oltre cinque mesi.

In detto frangente i carabinieri hanno inoltre notificato a ad un cittadino di Valdagno la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Cornedo Vicentino con rimpatrio con foglio di via obbligatorio, nonché il "Daspo urbano" con divieto di accesso presso esercizi pubblici ed locali di pubblico trattenimento del centro di Valdagno, per un totale di 27 esercizi. Provvedimenti emessi dalla questura di Vicenza sulla base dei controlli e delle segnalazioni attuate dai militari dell’Arma nel corso dei controlli del territorio posti in essere negli ultimi mesi.