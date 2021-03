Controlli, droga e armi in auto: denunce e segnalazioni a carico di giovanissimi

Nel fine settimana appena trascorso i carabinieri hanno attivato un servizio straordinario del territorio che ha portato al controllo di alcuni vicentini risultati in posssso di stupefacente. Elevate inoltre 7 sanzioni per violazioni delle norme anti-covid

Durante il weekend appena trascorso la compagnia carabinieri di Schio ha messo in atto un servizio straordinario di controllo del territorio che ha portato alla segnalazione di alcuni giovani.

In particolare, un 19enne piovenese con precedenti, è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere poiché, sottoposto a controllo a Cogollo del Cengio a bordo di un’aut, è stato trovato in possesso di un coltello tipo “farfalla” con una lunghezza complessiva di 19 cm.

Sono stati inoltre segnalati in qualità di assuntori uno scledense di 21 anni, controllato a Santorso alla guida di un’auto e trovato in possesso di 22,6 grammi di marijuana (patente di guida ritirata) e un valdasticense di 20 anni, controllato a Valdastico e trovato in possesso di 32,6 grammi di marijuana.

Durante il servizio sono state inoltre elevate 7 sanzioni a persone per violazioni delle norme anti-covid.