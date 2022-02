Controlli a tappeto, 3 cittadini multati perchè senza green pass

I carabinieri della Compagnia di Schio impegnati in un'attività di controllo del territorio hanno sottoposto a controllo circa 260 persone e 46 esercizi pubblici.

Tre le sanzioni elevate per il mancato possesso di green pass ed è stato segnalato alla Prefettura, in qualità di assuntore, un cittadino maladense trovato con ca. 2,2 grammi di eroina all’interno del proprio veicolo mentre transitava in via Vicenza, a Malo.