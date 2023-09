Carte di credito sottratte e armi in auto: piovono denunce

Due persone sono state denunciate dai carabinieri della Compagnia di Schio, un 53enne di Torrebelvicino, per indebito utilizzo di carte di pagamento ed un 42enne di Thiene, per porto abusivo di armi.

Nel primo caso le indagini sono state avviate quando, un giovane del posto ha denunciato lo smarrimento della propria carta di credito. Dai successivi accertamenti svolti, i carabinieri hanno appurato che la carta smarrita era stata utilizzata, prima del blocco, in un esercizio commerciale del centro. Le immediate indagini condotte dai militari hanno consentito di identificare colui che aveva utilizzato indebitamente la carta, in un 53enne di Torrebelvicino, che è stato poi denunciato

Nel secondo caso, invece, un 42enne di Thiene, sottoposto a controllo e successiva perquisizione alla ricerca di armi da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio, con il supporto dei colleghi di Valdagno, è stato trovato in possesso, all’interno della propria autovettura, di un’ascia tattica in acciaio. Sulla persona invece il giovane aveva occultato un coltello tattico ed una torcia/storditore elettrico. Le armi sono state dunque sequestrate e per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.