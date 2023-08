Droga e guida senza patente, arrestato un 18enne

Nell’ambito potenziamento dei servizi di controllo del territorio svolti nel ponte del Ferragosto, i carabinieri della compagnia di Schio hanno arrestato in flagranza di reato di una persona per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e sanzionato un esercizio pubblico.

Nel dettaglio, i carabinieri della stazione di Piovene Rocchette, la notte del 14 agosto, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio, T.G. 18enne del posto. L'arresto ha fatto seguito ad un controllo eseguito dai militari in via Giacomo Matteotti, a Piovene Rocchette, nei confronti di un giovane che era seduto da solo su una panchina.

Nel corso del controllo, il giovane, si mostrava particolarmente nervoso e alla richiesta dei militari ha consegnato spontaneamente un involucro contenente una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana. All’interno del borsello del 18enne, invece, i militari hanno rinvenuto 9 involucri contenenti complessivi 4,66 grammi di hashish. La perquisizione è stata estesa al domicilio del 18enne dove sono stati rinvenuti ulteriori 170 grammi circa di hashish, 2 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione recante dei residui di sostanza stupefacente.

Il giovane, dopo l’udienza di convalida del Tribunale di Vicenza è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

I controlli hanno poi interessato il territorio di Isola Vicentina dove venerdì sera, i carabinieri della stazione di Malo hanno proceduto al controllo di un’autovettura Citroen C4. Dal controllo è emerso che il conducente risultava sprovvisto della patente poiché mai conseguito ed il mezzo sprovvisto della revisione periodica del mezzo. Pertanto, nei suoi confronti è scattata la contestazione amministrativa per guida senza patente, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Nella medesima serata, i militari hanno controllato un esercizio pubblico che è stato sanzionato in via amministrativa poiché sprovvisto dell’obbligatoria strumentazione atta a rilevare il tasso alcolemico da mettere a disposizione della clientela.