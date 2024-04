Alcol al volante e droga: una denuncia e una segnalazione

I carabinieri della compagnia di Schio, nella giornata di venerdì 24 aprile, hanno dato corso ad un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere la consumazione di reati.

Il bilancio dei controlli è stato di una persona denunciata ed una segnalata quale assuntrice di sostanze stupefacenti.

In particolare, a Schio, i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile hanno denunciato in stato di

libertà per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto degli accertamenti per la guida sotto l’influenza dell’alcol

e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale un 38enne del luogo.

La denuncia è scaturita a seguito del controllo di un’auto di piccola cilindrata, a bordo della quale il conducente manifestava chiara sintomatologia di assunzione smodata di alcolici. Il conducente, oltre a rifiutarsi di sottoporsi all’alcoltest, si è rifiutato anche di fornire le indicazioni sulla propria identità personale. Portato in caserma, l’uomo si è reso protagonista di resistenza e minaccia nei confronti dei militari operanti.

A San Vito di Leguzzano invece, i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile hanno segnalato

in via amministrativa un giovane del luogo poiché, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, che veniva sottoposta a sequestro amministrativo.

Infine a Piovene Rocchette i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Padova hanno sottoposto a dei controlli un esercizio pubblico del territorio, nei confronti del quale è in corso l’esame di alcuni titoli autorizzativi ai fini commerciali.