Controlli dei carabinieri: denunce per furto, rapina impropria e guida in stato d'ebrezza

I carabinieri di Schio hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella giornata di venerdì, al fine di prevenire e reprimere i reati durante il quale hanno effettuato controlli capillari, con numerosi posti di controllo sulle principali strade, identificando diversi soggetti e controllando i locali pubblici.

In particolare, i controlli stradali mirati a contrastare il fenomeno delle "stragi del sabato sera" hanno portato, nelle ultime settimane, al deferimento in stato di libertà di diversi utenti della strada che sono stati sorpresi alla guida con tassi alcolemici ben oltre il limite consentito.

Durante la notte, una pattuglia della stazione carabinieri di Arsiero ha proceduto al controllo di un 43enne nel comune di Velo d'Astico, che al test etilometrico ha rilevato un tasso di 1,28 g/l. L'automobilista è stato segnalato alla procura della Repubblica di Vicenza e gli è stata ritirata la patente di guida.

Inoltre, nei giorni scorsi, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Schio hanno deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica di Vicenza un 21enne scledense per l'ipotesi di reato di rapina impropria. Il giovane, dopo aver sottratto dei generi alimentari da un esercizio commerciale nel centro di Schio, ha spinto l'addetto alla vigilanza per fuggire. Successivamente, i carabinieri hanno identificato il responsabile.

Una situazione simile è stata riscontrata per una 36enne che, con destrezza, ha asportato vari generi alimentari da un esercizio commerciale nel centro di Schio. La refurtiva è stata recuperata e restituita all'avente diritto, mentre la donna è stata segnalata in stato di libertà alla procura della Repubblica di Vicenza per l'ipotesi di reato di furto aggravato.